Son Dakika Haberleri: Yasa dışı bahis oynayan kişiye 7 bin 178 lira ceza
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Yasa dışı bahis oynayan kişiye 7 bin 178 lira ceza

19 dakika önce

Sinop'un Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen kişiye 7 bin 178 lira ceza kesildi.

Yasa dışı bahis oynayan kişiye 7 bin 178 lira ceza, System.String[]
Sinop'un Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen kişiye 7 bin 178 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Türkeli ilçesinde yasa dışı sitelerde bahis oynadığı iddiasıyla hakkında işlem yapılan A.Ö.'ye (35) 7 bin 178 lira para cezası kesildi.

Yasa dışı bahis oynatan iş yerleri ve kişilere, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un ilgili maddesi uyarınca 3 yıldan 5 yıla kadar, yasa dışı bahis oyunlarının internet yoluyla erişim sağlayarak Türkiye'den oynanmasına imkan sağlayan kişilere de 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Oynayan kişilere de aynı kanun gereğince 5 ile 20 bin lira arasında idari para cezası uygulanıyor.

Kanunda, Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca yetkilendirilmemiş yerlerde ve internet sitelerinde oynatılan bahisler "yasa dışı bahis" kabul ediliyor. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:06 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Türkeli, Sinop, 3. Sayfa
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