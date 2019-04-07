Son Dakika Haberleri: Yasa Dışı Bahis Oynayanlara Kişi Başı 8 Bin 881 TL Ceza

Yasa Dışı Bahis Oynayanlara Kişi Başı 8 Bin 881 TL Ceza

1 saat önce

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde ofis görünümlü iş yerinde yasa dışı bahis oynatan B.K. (20) suçüstü yakalandı.

Yasa Dışı Bahis Oynayanlara Kişi Başı 8 Bin 881 TL Ceza, System.String[]
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde ofis görünümlü iş yerinde yasa dışı bahis oynatan B.K. (20) suçüstü yakalandı. Baskında, bahis oynadıkları tespit edilen 6 kişiye 8 bin 881'şer TL ceza kesildi.

Gebze Hacı Halil Mahallesi'nde ofis görünümlü bir iş yerinde internet üzerinden yasadışı bahis oynatıldığı tespit edildi. Dün, iş yerine düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynatan B.K. ile bu sırada bahis oynadıkları belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. İş yerinde bulunan yasa dışı bahis yoluyla kazanıldığı anlaşılan 6 bin 630 TL para ile bilgisayarlara el konuldu. Gözaltına alınan 6 kişi ifadelerinin alınmasının ardından 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan kişi başı 8 bin 881 TL idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinın ardından B.K., Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:56 Kaynak: DHA

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