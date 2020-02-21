Yasa dışı bahis oyunundan 4 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yasa dışı bahis oyunundan 4 tutuklama - Son Dakika

Yasa dışı bahis oyunundan 4 tutuklama

8 saat önce

Malatya'da, yurt dışı kaynaklı bahis siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Yasa dışı bahis oyunundan 4 tutuklama, System.String[]

Malatya'da, yurt dışı kaynaklı bahis siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.


Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, yasa dışı bahis, 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet (SKM) suçuna yönelik projeli çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında, yurt dışı kaynaklı bahis siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatan ve para transferine aracılık ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik, Malatya'da 8 adreste yapılan eş zamanlı operasyon ile 8 şüpheli gözaltına alındı.


Adli makamlara sevk edilen 8 şüpheliden 4' şüpheli itirafçı konumunda ifade vermeleri nedeniyle serbest bırakılırken, diğer 4 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi - MALATYA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:01 Kaynak: İHA
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