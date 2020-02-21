Yasa dışı bahis oyunundan 4 tutuklama - Son Dakika

Adli makamlara sevk edilen 8 şüpheliden 4' şüpheli itirafçı konumunda ifade vermeleri nedeniyle serbest bırakılırken, diğer 4 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi - MALATYA

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, yasa dışı bahis, 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet (SKM) suçuna yönelik projeli çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında, yurt dışı kaynaklı bahis siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatan ve para transferine aracılık ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik, Malatya'da 8 adreste yapılan eş zamanlı operasyon ile 8 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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