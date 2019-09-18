Son Dakika Haberleri: Yasa dışı bahis şebekesine büyük operasyon
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Yasa dışı bahis şebekesine büyük operasyon

49 dakika önce

SANCAKTEPE'de 5 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

SANCAKTEPE'de 5 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın saat 0800 sıralarında Eyüpsultan Mahallesi Çağrı Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yangın yerine sevk edildi. Yangından haberdar olanlar dışarı çıkarken, diğer bina sakinleri kapı zilleri çalınarak çıkarıldı. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri hemen söndürme çalışmalarına başladı. Binanın çatı katında mahsur kalan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından binanın merdivenlerinden indirilerek dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle evlerinden sokağa çıkan komşular, dumandan etkilenenlere su ve ayran verdi.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Öner, 'Bir arkadaşım çatı katında çıkan yangını görmüş. Panikle binanın zillerine basarak herkesi uyandırmış. Daha sonra itfaiyeyi çağırmışlar. Binadan yoğun dumanlar yükseldiğini gördüm. Yaralı ve can kaybıyla alakalı henüz bir bilgim yok." dedi.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Yasa dışı bahis şebekesine büyük operasyon

İtfaiye, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:10 Kaynak: DHA
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