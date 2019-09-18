"yasa dışı bahis" şebekesine büyük operasyon

ekipleri çeşitli noktalarda da takip etti. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, operasyona İstanbul Emniyet Müdürlüğünün çeşitli birimlerinden de ekipler katılırken polis helikopteri de destek verdi. Operasyona toplam 300 polis katıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde kurulan operasyon masasında tüm ekiplerin tek tek konumları uydu takip sistemi üzerinden anlık olarak takip edildi.

30 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, BANKA HESAPLARINA EL KONULDU

Operasyonda gözaltına alınan 30 şüphelinin ev ve işyeri adreslerinde bulunan dijital verilere incelemek üzere el konuldu. Polis ekipleri şüphelilerin banka hesaplarına da savcılık kararıyla bloke koydurarak para trafiğini durdurdu. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

OYNAYAN VE OYNAYANLARI TESPİT İÇİN ÇALIŞMA

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileri, yasadışı bahis sitelerin kapatılması, bu sitelerde açılan hesapların tek tek belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yetkililer, yasadışı bahis oynayan kişilerin ve internet sitelerinin tespit edilerek gerekli cezaların verilmesi için tespitler yapmaya devam ediyor.

- İstanbul