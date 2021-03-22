Yasa dışı bahis soruşturması: 23 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Yasa dışı bahis soruşturması: 23 şüpheli tutuklandı

22.03.2021 13:22
Yasa dışı bahis soruşturması: 23 şüpheli tutuklandı, System.String[]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 'yasa dışı bahis' suçunu işlediği tespit edilen ve yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 'yasa dışı bahis' suçunu işlediği tespit edilen ve yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda yapılan teknik, fiziki takipler ve bankalar ile yapılan yazışmalar sonucunda toplanan delillerle, 'yasa dışı bahis' suçunu işlediği tespit edilen organize suç örgütü üyesi 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da bir internet sitesi üzerinden organize suç örgütü kuran şüphelilerin bahis organizasyonunda elde edilen gelirleri nakit olarak hesaplardan çektiği ve örgüt yöneticilerine fiziki olarak ulaştırdığı tespit edilmişti.

29 şüpheli gözaltına alındı

Şüphelilerin görev bölümlerine göre ayrı ayrı gruplardan oluşturulduğu ve farklı görevlerde bulunan şüphelilerin birbirleri ile temasının olmadığının öğrenildiği soruşturmada, irtibat kurmaları gerekmesi durumunda whatsapp uygulaması üzerinden görüşme yaptıkları, sık aralıklarda adreslerini değiştirdikleri, bahis organizasyondan yüksek meblağlarda gelir elde ettikleri tespit belirlenmişti. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 29 şüpheli gözaltına alınmıştı.

23 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen ve savcılığa çıkarılan şüphelilerden 28'i tutuklama, 1'i ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 23'ü tutuklanırken, 1'i ev hapsi şeklinde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüphelilerden 4'ü yurt dışına çıkış ve imza şeklinde adli kontrol şartıyla, bir kişi de adli kontrol ile serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Cumhuriyet, İstanbul, Gözaltı, Bahis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yasa dışı bahis soruşturması: 23 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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