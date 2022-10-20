Yasa dışı bahis soruşturmasında 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu - Son Dakika
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Yasa dışı bahis soruşturmasında 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu

20.10.2022 14:46
Yasa dışı bahis soruşturmasında 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 8 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 35'i yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 8 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 35'i yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ettikleri ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin, yasa dışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, onun eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri tespit edildi.

Bu yolla 2,5 milyar lira civarında suç geliri elde ettikleri belirtilen şüphelilerin bu paraların gönderildiği banka hesaplarında toplanan paraları kripto varlık borsasına aktararak 118 bin 148 işlemle net 2,5 milyar liranın, Falyalı ve eşinin de bulunduğu 11 kişilik grubun kripto hesaplarına transfer edildiği belirlendi.

Yurt içi ve dışındaki kripto varlık borsalarına aktarıldığı tespit edilen 40 milyon dolar civarında kripto varlığa, sulh ceza hakimliğinin kararıyla el konuldu.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 35'i yakalandı.

Kaynak: AA
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