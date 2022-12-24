'Yasa dışı bahis'ten tutuklanan şüpheliden 'organizasyonun başında ikiz kardeşim var' iddiası - Son Dakika
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'Yasa dışı bahis'ten tutuklanan şüpheliden 'organizasyonun başında ikiz kardeşim var' iddiası

24.12.2022 12:32
'Yasa dışı bahis'ten tutuklanan şüpheliden 'organizasyonun başında ikiz kardeşim var' iddiası

İZMİR merkezli 9 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda tutuklanan 10 şüpheliden Rıdvan T. (28), ifadesinde, Makedonya'daki firari ikiz kardeşi Kaan T.'yi suçlayıp organizasyonun başında onun olduğunu ve tüm bağlantıları yaptığını söyledi.

İZMİR merkezli 9 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda tutuklanan 10 şüpheliden Rıdvan T. (28), ifadesinde, Makedonya'daki firari ikiz kardeşi Kaan T.'yi suçlayıp organizasyonun başında onun olduğunu ve tüm bağlantıları yaptığını söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğü İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis şebekesini takibe aldı. Yaklaşık 2 ay süren takibin ardından şüphelilerin işsiz, ev kadını ve öğrenci oldukları belirlenen kişiler adına banka, ödeme kuruluşları ve kripto para firmaları nezdinde hesap açtıkları, paravan şirket kurdukları, banka hesaplarından yasa dışı bahis paralarının transferlerini gerçekleştirdikleri, suçtan kazanılan paraları da yabancı ülkelerdeki banka ve ödeme kuruluşları hesaplarına, kripto para varlıklarına dönüştürdükleri tespit edildi.

37 MİLYON TL HAKSIZ KAZANÇBahis şebekesinin ikiz kardeşler Rıdvan T. ve Kaan T. tarafından yönetildiği saptandı. Kaan T.'nin Makedonya'da olduğu ve elde edilen gelirlerle şüphelilerin lüks yaşam sürdükleri tespit edildi. Şüphelilerin bu şekilde yaklaşık 37 milyon TL haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı.MATERYALLER İNCELENİYORPolis ekipleri, şebekeye yönelik 20 Aralık'ta, İzmir merkezli Aydın, Antalya, İstanbul, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Muğla ve Sakarya'da operasyon düzenledi. Operasyonlarda Rıdvan T.'nin de aralarında olduğu 26 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 331 bin TL, para sayma makinesi, başkalarına ait 175 banka kartı, 43 telefon, 10 laptop, 2 tablet, 2 USB bellek ve tek içimlik esrar maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin banka hesapları, kripto para hesapları ile suçtan elde edildiği tespit edilen bir lüks otomobile el konuldu.

Gözaltına alınan 26 şüpheliden 5'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden suç şebekesini yönettiği belirlenen Rıdvan T.'nin de aralarında olduğu 10 kişi tutuklandı, 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şebekeyi Makedonya'dan yönettiği belirlenen ikizlerden Kaan T.'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Tutuklanan Rıdvan T.'nin, savcılık ifadesinde, organizasyonun başında Makedonya'daki ikiz kardeşi Kaan T.'nin olduğunu, tüm planlamayı da onun yaptığını öne sürdüğü bildirildi. Şüphelinin burada hesaplara baktıklarını ve paraları topladıklarını söylediği öğrenildi.


Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: 'Yasa dışı bahis'ten tutuklanan şüpheliden 'organizasyonun başında ikiz kardeşim var' iddiası - Son Dakika
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