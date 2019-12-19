Yasa dışı bahisle aylık 64 milyon lira haksız kazanç elde etmişler - Son Dakika
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Yasa dışı bahisle aylık 64 milyon lira haksız kazanç elde etmişler

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütü kurarak yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 26 şüpheliden 17'si yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütü kurarak yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 26 şüpheliden 17'si yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara'nın yanı sıra İstanbul, Bursa ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanın yanı sıra yüklü miktarda paraya el kondu. Suç örgütü üyelerince kullanılan bilgisayarlarda, örgüt yapılanmasına ait şema ile para akışına ve toplanan paraların günlük tutarlarının tutulduğu muhasebe kayıtlarına ulaşıldı. Kayıtlara göre, örgütün bir ayda yaklaşık 64 milyon lira tutarında para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi.

Üçüncü kişilerin hesaplarında toplanan bu paranın, yine farklı kişilerin üzerlerine kurulan şirketlere aktarılıp ticari amaçla kazanılmış gelir gibi gösterildiği, İstanbul'da örgüte ait kuyumcu ve döviz bürosuna gelen söz konusu paranın, son olarak dövize çevrilip ya da Bitcoin satın alınarak yurt dışına kaçırıldığı belirlendi.

Birçok ilde yazılım firması kurmuşlar

Öte yandan, örgüt yöneticisinin birçok ilde yazılım firması kurduğu, bu firmalarda yazılımcılar tarafından yasa dışı bahis paralarının ödenmesine imkan veren birçok uygulamanın geliştirildiği ve yazılım geliştirme işinde çok sayıda yazılım uzmanı çalıştırıldığı anlaşıldı.

Şüphelilerin, kendi yazılımcıları tarafından gerçekleştirilen ödeme araçlarının lisansı ve yeni bir elektronik ödeme şirketinin kuruluşu için Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumuna da müracaat ettikleri bilgisine ulaşıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan titiz çalışmalar neticesinde, ATM'den para çeken saha elemanlarının tespitinin ardından halen yurt dışında olduğu öğrenilen örgüt yöneticisinin kimlik bilgileri de belirlendi.

Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Suç örgütünün faaliyetlerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Yasa dışı bahisle aylık 64 milyon lira haksız kazanç elde etmişler

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:21 Kaynak: AA
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Yasa dışı bahisle aylık 64 milyon lira haksız kazanç elde eden şahıslar gözaltına alındı
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