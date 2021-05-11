YASA DIŞI BAHİSLE DOLANDIRICILIK YAPAN 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'da sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis oynatıp, 15 kişiyi 70 bin 564 lira dolandırdığı belirlenen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis oynatıp, kazandırma vaadiyle vatandaşı dolandırdıkları öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde 7 kişinin sosyal medya üzerinden açtıkları sahte hesaplar ile bahis kuponu sattıkları ve bu yöntemle 15 kişiyi 70 bin 564 lira dolandırdıkları tespit edildi. Olayın ardından harekete geçen polis, Afyonkarahisar ile birlikte Ankara ve Bursa'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından şüpheliler bugün Afyonkarahisar Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden M.Ü. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, İsmail Ö., Mert Güven L., Ömer S., Bekir Can E., Bilal Ş. ve İsa B. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.