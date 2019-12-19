Yasa dışı bahisten 4 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yasa dışı bahisten 4 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Yasa dışı bahisten 4 kişi adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Samsun ve Eskişehir'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Yasa dışı bahisten 4 kişi adliyeye sevk edildi, System.String[]

Samsun ve Eskişehir'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'yasa dışı bahis' suçuyla mücadele kapsamında yasa dışı bahiste para transferlerine aracılık ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik Samsun, Bafra ilçesi ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların 5 ikamet ve 2 iş yerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 42 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 3 adet laptop, 7 adet cep telefonu, 20 adet banka kartı, 1 adet harddisk, 2 adet flaş bellek, 3 adet hafıza kartı ve not defterleri ele geçirildi.


2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 4 kişi ise bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Eskişehir, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:50 Kaynak: İHA
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