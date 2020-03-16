Yasa dışı bahisten milyonlarca dolarlık vurgun - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yasa dışı bahisten milyonlarca dolarlık vurgun - Son Dakika

Yasa dışı bahisten milyonlarca dolarlık vurgun

6 saat önce

Ankara'da yasa dışı bahis çetesine yönelik yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, örgütün Türkiye dışında 4 ülkede yasa dışı bahis oynattığı ve bu yolla milyonlarca dolar gelir elde ettiğinin tahmin edildiği vurgulandı.

Yasa dışı bahisten milyonlarca dolarlık vurgun, System.String[]

Ankara'da yasa dışı bahis çetesine yönelik yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, örgütün Türkiye dışında 4 ülkede yasa dışı bahis oynattığı ve bu yolla milyonlarca dolar gelir elde ettiğinin tahmin edildiği vurgulandı. İddianamede, "Söz konusu gelirin oldukça yüksek bir meblağ olduğu, öyle ki yasa dışı bahiste kullanılan sadece 'jeton' isimli uygulamadan bir günde 100 bin doların üzerinde gelir elde edildiği belirlendi" denildi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahis çetesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 75 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, örgüt yöneticileri Anıl U., Ahmet D., Burhan A., Emre S., Fatma Uzun D., Ferdi A., Hüsamettin G., Hüseyin Z., Kadir K., Mihrican B., Mustafa G., Mustafa Burak A., Nevzat K., Onur U., Ramazan Ç., Semih S., Serkan A., Shahrooz I., Tuğrul B., Ümit D. ve Yakup M.'nin "7258 sayılı yasaya muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından 5 yıldan 11 yıla kadar hapsi talep edildi. Örgüt üyesi konumundaki 54 şüphelinin ise "7258 sayılı yasaya muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgütü üye olmak" suçlarından 4 yıldan 8 yıla kadar hapsi istendi.


Toplanan paralar paravan şirketlerle aklanmış


İddianamede, İngiltere'de yaşayan firari Anıl U. tarafından yönetildiği belirtilen örgütün, hücre tipi yapılanma şeklinde çalıştığı ve Türkiye'deki tüm illerde sorumluların bulunduğu bildirildi. Örgütün toplanan paraları özel para taşıma firması ile İstanbul'a taşıdığı, İstanbul'da toplanan paranın ise ticari faaliyetleri olmayan paravan şirketler aracılığıyla aklanarak örgüt lideri Anıl U.'ya ait olan şirketlere aktarıldığı kaydedildi.


Günde 100 bin doların üzerinde gelir elde edilmiş


Örgütün Türkiye dışında 4 ülkede daha yasa dışı bahis oynattığı ve bu yolla milyonlarca dolar gelir elde ettiğinin tahmin edildiği vurgulandı. İddianamede, "Söz konusu gelirin oldukça yüksek bir meblağ olduğu, öyle ki yasa dışı bahiste kullanılan sadece 'jeton' isimli uygulamadan bir günde 100 bin doların üzerinde gelir elde edildiği belirlendi" tespitine yer verildi.


Haberleşme için özel uygulama


Örgütün, "Slack" isimli cep telefonu uygulaması üzerinden haberleştiklerinin tespit edildiği ifade edilen iddianamede, şunlar kaydedildi:


"Bu cep telefonu uygulamasında sohbet odası tarzında grupların bulunduğu, her grubun bir grup yöneticisi olduğu, kişilerin burada kod isimleri ile yer aldıkları, örgüt yöneticilerinin genellikle tüm gruplar ile irtibatları olduğu ancak ATM'ci diye tabir edilen örgüt üyelerinin sadece kendi dahil edildikleri grup ile iletişim kurabildikleri, uygulamanın çalışması için cep telefonunun GPS özelliğinin açık olması gerektiği, bu özellik ile örgüt üyelerinin yerlerinin örgüt yöneticileri tarafından tespit edilebildiği, en az üç örgüt üyesinin yan yana bulunduğunun tespit edilmesi halinde cep telefonuna uzaktan erişim ile cep telefonunun sıfırlandığı ve yapılan tüm yazışmaların bir daha geri gelmeyecek şekilde silindiği, 'Slack' programı yüklü cep telefonlarının örgüt üyelerine örgüt tarafından verildiği, bu cep telefonlarının genellikle Samsung marka cep telefonları olduğu ve yalnızca 'Slack' programı üzerinden örgüt faaliyetleri için kullanıldığı tespit edildi."


İddianamede örgütün çalışma şekli ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. İl sorumlularının örgüt yöneticisi olup suç örgütünün faaliyet gösterdiği illerdeki örgüt lideri olduğu belirtilerek, bu kişilerin "Slack" programında "Kasa Toplayıcısı" olarak yer aldığı ifade edildi. Kasa Toplayıcılarının kendi altlarında yer alan ve ATM'ci olarak tabir edilen kişilerden gün sonunda toplanan paraları özel para taşıma firmaları aracılığıyla İstanbul'a naklettirdikleri kaydedilen İddianamede, "Her Kasa Toplayıcı ATM'cisinin eylemlerinden bizzat sorumlu olup Slack programı üzerinden kendi üstlerindeki örgüt yöneticilerine hesap vermektedir. ATM'ciler yasa dışı bahis oynayan kişilerin internet üzerinden yatırdıkları paraları QR kod ile ATM'lerden çekmekte, şayet bahis oynayan kişiye bir ödeme yapılacak ise bu ödemeyi yapmakta ve geri kalan kısmı çekerek gün sonunda sorumlu oldukları Kasa Toplayıcıya teslim etmektedirler. Yalnızca kendilerine verilen para toplama işi ile uğraşırlar. Örgütün kapalı hücre tipi yapılanması gereği örgüt üyeleri birbirleri ile tanışmazlar, yalnızca Slack uygulamasındaki kod isimleri ile birbirlerini bilirler" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Türkiye, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:41 Kaynak: İHA
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