Yasa dışı bahse 14 tutuklama - Son Dakika

Yasa dışı bahse 14 tutuklama

Adana merkezli 9 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 27 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

Adana merkezli 9 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 27 zanlıdan 14'ü tutuklandı. Zanlıların üniversite öğrencilerini ağlarına düşürdüğü, bir kız öğrenciyi kandırarak 6 ayda hesabına 100 bin lira yatırdığı öğrenildi.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeyi tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, şebeke üyesi olduğu tespit edilen 38 kişi hakkında savcılık, yakalama kararı çıkardı. Ekipler, Adana merkezli Aydın, Isparta, Bursa, Trabzon, İzmir, Zonguldak, İstanbul ve Kocaeli'de 10 Temmuz günü düzenlenen şafak vakti operasyonda, 27 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan evlerde arama yapan ekipler, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjörde basılı 3 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 21 bin 550 lira, 13 bilezik, 8 tam altın, 11 yarım altın, 7 çeyrek altın, 4 bilgisayar, 23 cep telefonu ve çok sayıda banka kartı ele geçirdi. Polisin, yasa dışı bahis nedeniyle Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile yapılan çalışma sonucu, 6 aylık hesap hareketi 12 milyon lira olduğu belirlenen 372 hesaba bloke konuldu.


Şebekenin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Ukrayna ve Gürcistan üzerinden bahis oynattığı belirlenirken, şebeke liderinin de KKTC'de yaşayan Yaşam A. olduğu tespit edildi. Şebekenin yönetimindeki şüphelilerin çocukluk arkadaşı olduğu, polisin takibinden kaçmak için daha çok üniversite öğrencilerinin banka hesaplarını kullandığı ve hesaplarını kullandıranlara da 3 bin ila 10 bin lira arasında maaş verdiği öne sürüldü.


Öte yandan, operasyonda gözaltına alınan üniversite öğrencilerinden F.Y.'nin 6 aylık hesap hareketinin 100 bin lira olduğu belirlenirken, şebekenin yöneticileriyle Adana'da komşu oldukları iddia edildi. Emniyetteki ifadesinde, banka hesabının yasa dışı bahis için kullanıldığını bilmediğini öne süren F.Y.'nin, "Hesaplarında bloke olduğunu söyleyen mahalleden tanıdığım komşum, benden hesabımı istedi. Ben de kullandırdım. Buraya yatırılan paraları harcamadım. Yasa dışı bahis parası olduğunu bilmiyorum. Ben devletin verdiği burslarla okuyan bir öğrenciyim" dediği öne sürüldü.


Emniyetteki sorguları tamamlanan 27 şüpheliden 6'sı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan 21 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 7'si ise adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 11 şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor. - ADANA

Banka, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 09:54 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yasa dışı bahse 14 tutuklama - Son Dakika
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