Yasa dışı bahse aracılık eden 3 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yasa dışı bahse aracılık eden 3 kişi yakalandı

07.03.2022 18:19
Yasa dışı bahse aracılık eden 3 kişi yakalandı

Düzce'de yasa dışı bahis organizasyonlarında para nakline aracılık eden 3 kişi, yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Düzce'de yasa dışı bahis organizasyonlarında para nakline aracılık eden 3 kişi, yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, yasa dışı bahis organizasyonlarında para nakline aracılık eden 3 şahıs yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve dokümanlara el konuldu. İfadelerinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - DÜZCE

YORUMLAR
500
Düzce'de uyuşturucu taciri yakalandı Düzce'de uyuşturucu taciri yakalandı Son dakika haberi | HATAY'DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU: 6 GÖZALTI Son dakika haberi | HATAY'DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU: 6 GÖZALTI

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Bahis, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yasa dışı bahse aracılık eden 3 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
17:50 Standart altının kilogram fiyatı, 907 bin liraya yükseldi
17:39 Rusya- Ukrayna arasında üçüncü tur müzakere görüşmeleri başladı
17:30 Saldırıya uğrayan Uğur Karakullukçu'nun sosyal medya paylaşımı gündem oldu: Başıma bir şey gelirse sorumlular bellidir
17:28 Gördüğü şiddet sebebiyle babaevine sığınmıştı! Eşini öldüren cani kocaya iyi hal indirimi uygulandı
17:11 Köpekten kaçarken kamyona yakalanan kız sağ bacağından oldu!
17:04 Adana'da yolda yürüyordu! Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
16:52 Galatasaray'da Fatih Terim ve Dursun Özbek'in geri dönüş hazırlığı başladı!
16:45 Kuyumcuya güvendiler! Dolandırılan esnaf ve mahalleli gözyaşları içinde dertleştiler
16:40 Araç sahiplerine kötü haber! Benzin 57 kuruş, motorin 1 lira 44 lira zamlandı
16:32 Boris Johnson: Ukraynalıların girişini kontrol altına almalıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 18:25:46. #1.13#
SON DAKİKA: Yasa dışı bahse aracılık eden 3 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement