Son Dakika Haberleri: Yasa dışı ekilen 14 bin kök haşhaş imha edildi
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Yasa dışı ekilen 14 bin kök haşhaş imha edildi

47 dakika önce

ESKİŞEHİR'de, yasa dışı ekildiği tespit edilen 14 bin 780 kök haşhaş, jandarma ekiplerince toplanarak, imha edildi.

Yasa dışı ekilen 14 bin kök haşhaş imha edildi, System.String[]
ESKİŞEHİR'de, yasa dışı ekildiği tespit edilen 14 bin 780 kök haşhaş, jandarma ekiplerince toplanarak, imha edildi.
Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Danişment Mahallesi'nde yasa dışı haşhaş ekimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Arazide yapılan incelemede, yasa dışı ekildiği belirlenen 14 bin 780 kök haşhaş toplandı ve yakılarak imha edildi. Tarla sahibi ve yasa dışım ekim yaptığı iddia edilen ismi öğrenilemeyen 2 kişi gözaltına alındı. 


- Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:44 Kaynak: DHA
Tepebaşı, Eskişehir, Jandarma, Güncel
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