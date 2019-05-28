Son Dakika Haberleri: Yasa dışı ekilen 380 kök haşhaş imha edildi

Yasa dışı ekilen 380 kök haşhaş imha edildi

55 dakika önce

ESKİŞEHİR'in Sarıcakaya ilçesinde yasa dışı ekildiği tespit edilen 380 kök haşhaş imha edildi.

Yasa dışı ekilen 380 kök haşhaş imha edildi, System.String[]
ESKİŞEHİR'in Sarıcakaya ilçesinde yasa dışı ekildiği tespit edilen 380 kök haşhaş imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıcakaya ilçesine bağlı Laçin Mahallesi Sakızbükü mevkinde yasa dışı haşhaş ekimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Arazide yapılan incelemede 380 kök haşhaş ele geçirildi. Tarla sahibi M.D., gözaltına alınırken haşhaşlar imha edildi.


- Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:45 Kaynak: DHA
Laçin, Eskişehir, Sarıcakaya, Güncel
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