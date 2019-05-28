Yasa dışı ekilen 380 kök haşhaş imha edildi
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ESKİŞEHİR'in Sarıcakaya ilçesinde yasa dışı ekildiği tespit edilen 380 kök haşhaş imha edildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:45 Kaynak: DHA
ESKİŞEHİR'in Sarıcakaya
ilçesinde yasa dışı ekildiği tespit edilen 380 kök haşhaş imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıcakaya ilçesine bağlı Laçin
Mahallesi Sakızbükü mevkinde yasa dışı haşhaş ekimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Arazide yapılan incelemede 380 kök haşhaş ele geçirildi. Tarla sahibi M.D., gözaltına alınırken haşhaşlar imha edildi.
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