Yasa dışı ekilen haşhaşlar imha edildi
1 saat önce
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıcakaya ilçesinde yasa dışı olarak ekimi yapılan 380 kök haşhaşı imha etti.
Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:18 Kaynak: İHA
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıcakaya
ilçesinde yasa dışı olarak ekimi yapılan 380 kök haşhaşı imha etti.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan çalışmalar neticesinde, Laçin
Mahallesi Sakızbükü mevkisinde yasa dışı haşhaş ekimi yapıldığı bilgilerine ulaştı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, arazide yaptıkları aramalarda yasa dışı ekimi yapılan 380 kök haşhaş ele geçirdi. Haşhaşlar sökülüp imha edilirken tarla sahibi M.D. ise gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR
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