Yasa dışı elektroşokla avcılık yapanlara karadan ve havadan denetimlerle göz açtırılmıyor - Son Dakika

Beyşehir Gölü'nde son yıllarda giderek yaygınlaşan yasa dışı elektroşok yöntemiyle balık avcılığı yapan avcılara yönelik denetimler kesintisiz sürüyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri kontrol görevlileri, Beyşehir Gölü'nün Konya sınırlarının yanısıra Isparta ili sorumluluk alanındaki avlak sahalarda da zaman zaman gece de yürütülen drone destekli denetimlerini yoğunlaştırdı.



Su ürünleri kontrol görevlileri son olarak, Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Kıyakdede köyü avlak sahasında yasa dışı av yöntemlerle ve bölgedeki balıkların adeta katliamına yol açan faaliyetler yapıldığını tesbit etti.



Ekipler, dron destekli olarak havadan yaptıkları taramalarda Kıyakdede köyü kıyısındaki sazlık alanda sazlar arasında gizlenmiş bir filikayı fark etti.



Tekneyle açıklardan filikanın gizlendiği sazlık alana giren ekipler, yapılan kontrolde filikanın yasa dışı elektroşok yöntemiyle balık avcılığında kullanıldığını belirledi.

Ruhsatsız filikanın içerisinde bir jeneratör, elektroşokla avcılıkta kullanılan bir kepçe ve balık yakalamada kullanılan bir çatal bulan ekipler, sahipleri ortaya çıkmayan av malzemeleri ve filikaya el koydu.



Yetkililer, son dönemde yakalanan kişilere uygulanan ve artırılan para cezalarına rağmen hala bu yolla avlanan kişilerin olmasınının kendilerini bu yöndeki denetim ve kontrolleri sıklaştırmalarına neden olduğu bildirdi.

Bu kapsamda, Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nün her köşesinde denetimlerin drone kaldırılmak suretiyle havadan yapılan taramalar kolluk kuvvetlerinin de desteğiyle 24 saat esasına göre yürütülüyor.