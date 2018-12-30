Yasa Dışı Geçiş İçin Bot Şişirirken Yakalandılar
41 dakika önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığındaki 43 düzensiz göçmen ile kaçışı organize eden 2 kişi yakalandı.
Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığındaki 43 düzensiz göçmen ile kaçışı organize eden 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kuştur mevkisinde lastik bot şişiren M.B.A. (38) ile Ö.U'yu (37) gözaltına aldı.
Bölgeye yakın bir yerde Suriye
uyruklu yurt dışına çıkmak için denize açılmayı bekleyen 43 düzensiz göçmen de yakalandı. Lastik bot şişiren iki kişinin yasa dışı geçişe organizatörlük yaptığı tespit edildi.
Zanlılar işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:39 Kaynak: AA
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