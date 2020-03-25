Yasa dışı geçişe izin yok; 3 bin 541 kişi yakalandı - Son Dakika

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Yasa dışı geçişe izin yok; 3 bin 541 kişi yakalandı
7 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, 2'nci Ordu Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki hudutlarda son 10 gün içinde yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan çoğunluğu Suriye uyruklu 3 bin 541 kişinin yakalandığı açıklandı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, 2'nci Ordu Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki hudutlarda son 10 gün içinde yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan çoğunluğu Suriye uyruklu 3 bin 541 kişinin yakalandığı açıklandı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "2'nci Ordu Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki hudutlarımızda son 10 gün içerisinde yapılan 313 yasa dışı geçiş teşebbüsünde; çoğunluğu Suriyeli 3 bin 541 şahıs yakalandı, bin 500 karton sigara, 15 kilo muhtelif cins uyuşturucu ele geçirildi" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 06:30 Kaynak: DHA
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