Yasa dışı göç yolculuğu Ankara'da son buldu

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 97 düzensiz göçmen ile kaçak geçişe aracılık eden 4 şüpheli yakalandı.

Aralarında Afganistan, İran ve Pakistan uyruklu bir grubun yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaparak Van'dan İstanbul'a gitme hazırlığında olduğu ve Ankara'dan geçecekleri bilgisini alan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri takibe aldı.

Operasyon düzenleyen polis, dün Gölbaşı Kantar Uygulama Noktası'nda durumlarından şüphelenerek 4 minibüsü durdurdu.

Durdurulan araçlarda, 97 düzensiz göçmen ve kaçak geçişe aracılık ettikleri belirlenen sürücüler V.K, İ.B, S.K. ve A,Ö. yakalandı.

"Göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına alınan sürücüler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.