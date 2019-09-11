Yasa dışı göçle mücadele

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinden Midilli Adası'na lastik botla gitmek isteyen 141 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuzey Ege'de Yunanistan'ın Midilli Adası'na yönelik yasa dışı geçişlere önlem amacıyla devriye görevi yapan TCSG 28 Bot Komutanlığı ekipleri, Burunucu mevkisi açıklarında lastik bottaki Kongo, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Angola uyruklu 39 düzensiz göçmeni, Sivrice Burnu açıklarında ise Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmeni yakaladı.

TCSG 6 Bot Komutanlığı ekipleri tarafından da Yeşil Liman mevkisi açıklarında Afganistan uyruklu 50 düzensiz göçmen yakalandı.

TCGS 61 Bot Komutanlığı unsurları ise Afganistan uyruklu 44 düzensiz göçmen daha yakaladı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.