Yasa dışı hayvan ticareti yapan kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Yasa dışı hayvan ticareti yapan kişiye para cezası kesildi

07.01.2021 20:35
Yasa dışı hayvan ticareti yapan kişiye para cezası kesildi, System.String[]

Avcılar'da koruma altında bulunan av ve yaban hayvanlarının ticaretini yapan bir kişiye 16 bin lira para, 12 bin 750 lira da tazminat cezası verildi.

Avcılar'da koruma altında bulunan av ve yaban hayvanlarının ticaretini yapan bir kişiye 16 bin lira para, 12 bin 750 lira da tazminat cezası verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yasa dışı hayvan ticaretinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, gelen ihbarlar üzerine Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karar üzerine Avcılar'da bir adrese operasyon düzenlendi.

İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle yapılan operasyonda, 2 suna ördeği, 2 Tokat tavuğu, 2 Avusturya şah papağanı, 5 bıldırcın, 2 üveyik, 2 kırmızı gözlü benekli yaban güvercini, 6 yeşil kanatlı Asya yaban güvercini, 11 sultan papağanı, 3 tahtalı cinsi güvercin, 5 katarika sincap, 2 Avusturya bronzlaşan yaban güvercini, Grencek konur papağanı, sığırcık ve dişi gümüş sülüne el konuldu.

Ayrıca yapılan aramada uygunsuz şartlar nedeniyle öldüğü düşünülen 2 boa yılanı da bulundu.

İlgili kişiye, "Nesli Tehlike Altında Olan Yaban Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmesi (CİTES)" ile "4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu" gereği koruma altına alınan av ve yaban hayvanlarının bulundurulması nedeniyle 8 bin, üretimi için de 8 bin lira olmak üzere toplam 16 bin lira para cezası verildi.

Söz konusu kişiye, ilgili kanun gereği korunan yaban hayvanlarının bulundurulması dolayısıyla 12 bin 750 lira tazminat uygulanırken İstanbul Kaçakçılık İstihbarat Şube Müdürlüğünce de "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmekten adli işlem yapıldı.

El konulan hayvanlar korumaya alınarak hayvanat bahçesine gönderildi.

Para Cezası, İstanbul, Avcılar, Yaban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yasa dışı hayvan ticareti yapan kişiye para cezası kesildi - Son Dakika


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