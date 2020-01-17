Yasa dışı hukuk danışmanının hapis cezası arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yasa dışı hukuk danışmanının hapis cezası arttı - Son Dakika

Yasa dışı hukuk danışmanının hapis cezası arttı

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde yetkisi olmadığı halde yasa dışı hukuk danışmanlığı yaptığı tespit edilen bir şirket yetkilisine, Mersin Barosunun suç duyurusu üzerine açılan davada verilen 1 yıl 6 ay hapis cezasının, 1 yıl 10 ay 15 güne çıkarıldığı bildirildi.

Yasa dışı hukuk danışmanının hapis cezası arttı, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde yetkisi olmadığı halde yasa dışı hukuk danışmanlığı yaptığı tespit edilen bir şirket yetkilisine, Mersin Barosunun suç duyurusu üzerine açılan davada verilen 1 yıl 6 ay hapis cezasının, 1 yıl 10 ay 15 güne çıkarıldığı bildirildi.


Mersin Barosundan yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesinde yetkisi olmadığı halde yasa dışı hukuki danışmanlık adı altında faaliyetlerde bulunarak, avukatların yetki alanına girip haksız kazanç sağladığı ve vatandaşları yanlış yönlendirerek zarara uğrattığı tespit edilen bir şirket yetkilisi hakkında, Mersin Baro Başkanlığınca 27 Mayıs 2019 tarihinde Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Bunun üzerine açılan davanın duruşması, dün Erdemli 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.


Duruşmaya, Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, çok sayıda avukatla birlikte vekil olarak katıldı. Duruşmada, sanık şirket yetkilisinin; Avukatlık Kanununun 35. maddesi yollamasıyla 63/3 maddesine muhalefet suçunu işlemesi sebebiyle alt sınırdan 1 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, eylemini aynı suçu değişik zamanlarda, aynı mağdurlara yönelik birçok kez gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezası artırılarak 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Mahkeme ayrıca, cezai indirim yapılmamasına ve binaya asılan afişlerin imha edilmesine karar verdi.


Kararı değerlendiren Baro Başkanı Yeşilboğaz, "Hem avukatlarımızın yetkisini hukuksuzca gasp eden hem de vatandaşları hak kaybına uğratan bu tür ehliyetsiz, yasa dışı hukuk danışmanlarına gözümüzü kapatmayacağız, onlara da göz açtırmayacağız" dedi. - MERSİN

Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Yeşil pasaport" düzenlemesi Resmi Gazete'de
Vatandaşlara soruldu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte dikkat çeken anket sonuçları İstanbul'da tatil trafiği başladı! Yoğunluk yüzde 70'e ulaştı Türkiye'nin konuştuğu simitçi çocuğa cep telefonu hediye edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 18:18:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yasa dışı hukuk danışmanının hapis cezası arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]