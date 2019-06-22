Son Dakika Haberleri: Yasa dışı ilaç sevkiyatına yönelik operasyon
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Yasa dışı ilaç sevkiyatına yönelik operasyon

1 saat önce

Diyarbakır'da, yasa dışı yoldan ilaç sevkine yönelik operasyonda, 27 bin 230 ilaç ele geçirildi.

Yasa dışı ilaç sevkiyatına yönelik operasyon, System.String[]
Diyarbakır'da, yasa dışı yoldan ilaç sevkine yönelik operasyonda, 27 bin 230 ilaç ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı yollardan ilaç sevkiyatı yapanlara yönelik yürütülen çalışma kapsamında, Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir otobüste yapılan aramada, 27 bin 230 ilaç ve 320 boş ilaç kutusu bulundu.
Kanser, şeker ve kas erimesi gibi hastalıklarda kullanılan ve Irak'a götürülmesi planlanan ilaçların piyasa değerinin 3 milyon lira olduğu kaydedildi.
Söz konusu ilaçların, ilaç depoları aracılığıyla ve irsaliyeli olarak taşınması gerekirken, bu prosedüre uyulmadan nakil işleminin yapıldığı belirtildi.
Olayla ilgili şüpheli A.G. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:57 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Güncel
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