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Yasa dışı ilhak edilen Kırım'da tatbikat yapan Rus birlikleri daimi üslerine dönüyor - Son Dakika

Yasa dışı ilhak edilen Kırım'da tatbikat yapan Rus birlikleri daimi üslerine dönüyor

15.02.2022 14:04
Yasa dışı ilhak edilen Kırım'da tatbikat yapan Rus birlikleri daimi üslerine dönüyor

Yasa dışı ilhak edilen Kırım'da tatbikat yapan Rus askeri birliklerinin üslerine dönmeye başladıkları bildirildi.

Yasa dışı ilhak edilen Kırım'da tatbikat yapan Rus askeri birliklerinin üslerine dönmeye başladıkları bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Güney Askeri Bölgesi'nin Basın Sözcüsü Vadim Astafyev, Rus ordusunun Kırım'daki tatbikatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Astafyev, "Kırım'daki tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan Güney Askeri Bölgesi birlikleri, daimi üslerine geri dönmeye başladı." dedi.

Öte yandan, Rusya Kuzey Donanması, yaklaşık 20 savaş gemisinin Barents Denizi'nde askeri tatbikata başladıklarını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin, bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıkları duyurulmuştu.

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Tatbikat, Rusya, Kırım, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yasa dışı ilhak edilen Kırım'da tatbikat yapan Rus birlikleri daimi üslerine dönüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yasa dışı ilhak edilen Kırım'da tatbikat yapan Rus birlikleri daimi üslerine dönüyor - Son Dakika
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