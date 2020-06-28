Yasa dışı kenevir ekimine sıkı takip - Son Dakika

Yasa dışı kenevir ekimine sıkı takip

Malatya'da yasa dışı kenevir ekimiyle mücadele kapsamında, jandarma ekipleri kenevir ekimi yapan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Malatya'da yasa dışı kenevir ekimiyle mücadele kapsamında, jandarma ekipleri kenevir ekimi yapan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan operasyonda ise bin 550 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte yasa dışı yapılan kenevir ekimiyle mücadele kapsamında istihbari çalışmalar neticesinde operasyon düzenledi. Dron ile havadan da desteğin verildiği operasyonda Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Öner ve Darıca Mahallelerinde izinsiz ekimi yapılan bin 550 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yapılan aramalarda 70 gram kenevir tohumu da ele geçirilirken, gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. - MALATYA

Jandarma, Malatya, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 12:03 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yasa dışı kenevir ekimine sıkı takip - Son Dakika
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