Yasa dışı kenevir ekimine sıkı takip: 550 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika

Yasa dışı kenevir ekimine sıkı takip: 550 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Yasa dışı kenevir ekimine sıkı takip: 550 kök kenevir bitkisi ele geçirildi Malatya'da yasa dışı kenevir ekimiyle mücadele kapsamında, jandarma ekipleri kenevir ekimi yapan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yasa dışı kenevir ekimine sıkı takip: 550 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
MALATYA - Malatya'da yasa dışı kenevir ekimiyle mücadele kapsamında, jandarma ekipleri kenevir ekimi yapan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan operasyonda ise bin 550 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte yasa dışı yapılan kenevir ekimiyle mücadele kapsamında istihbari çalışmalar neticesinde operasyon düzenledi. Dron ile havadan da desteğin verildiği operasyonda Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Öner ve Darıca Mahallelerinde izinsiz ekimi yapılan bin 550 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yapılan aramalarda 70 gram kenevir tohumu da ele geçirilirken, gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 13:06 Kaynak: İHA
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