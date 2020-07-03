Yasa dışı kenevir yetiştiren baba ve oğlu gözaltına alındı - Son Dakika

Bartın'da yasa dışı kenevir yetiştiren baba ve oğlu gözaltına alındı.



Bartın merkeze bağlı Epçiler köyünde ikamet eden İ.Ö. isimli şahsın kenevir yetiştirdiği ihbarını alan Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cumhuriyet savcılığından alınan arama kararının ardından Kom Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonla İ.Ö. isimli şahsın evine baskın yaptı. Ev ve eklentilerde narkotik köpeği Şans'ında yer aldığı aramada, 1 kilo kurutulmuş kenevir bitkisi, 4 adet tabanca mermisi, 90 kök kenevir bitkisi, ele geçirildi. Operasyonda İ.Ö. ile birlikte malzemelerin kendisine ait olduğunu söyleyen oğlu F.Ö., gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BARTIN