Yasa dışı mermi satan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

MUĞLA'da, yasa dışı mermi satışı yapan 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda bin 690 mermi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı mermi satıldığı istihbaratı elde etti. Yapılan çalışmalar sonunda tespit edilen 3 şüpheli, Menteşe ilçesindeki evlerine dün akşam düzenlenen operasyonla yakalandı. Evlerde yapılan aramada bin 690 mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca ele geçirildi.M.Y., Ö.Y. ve Ü.A. gözaltına alındı. Şüphelilerden M.Y., emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Ö.Y. ve Ü.A.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.