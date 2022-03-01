Yasa dışı olduğu tespit edilen 328 internet sitesine erişim engeli getirildi - Son Dakika
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Yasa dışı olduğu tespit edilen 328 internet sitesine erişim engeli getirildi

01.03.2022 12:49
Yasa dışı olduğu tespit edilen 328 internet sitesine erişim engeli getirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, 01-28 Şubat tarihleri arasında incelenen 2 bin 252 internet sitesinden 328'inin yaşa dışı olduğunun tespit edildiğini ve erişim engeli getirildiğini belirtti.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, 01- 28 Şubat tarihleri arasında incelenen 2 bin 252 internet sitesinden 328'inin yaşa dışı olduğunun tespit edildiğini ve erişim engeli getirildiğini belirtti.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 01-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdikleri sanal devriye faaliyetlerinde inceledikleri 2 bin 252 internet sitesinin 328'inin kanuna aykırı olduğunu belirledi. Yapılan tespitin ardından harekete geçen ekipler söz konusu internet sitelerine erişim engeli getirildiğini duyurdu. Erişim engeli getirilen sitelerin 238'nin müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı, 83'ünün dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu, 7'inin ise Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ne bildirilerek erişime kapatıldığı belirtildi. - ANKARA

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İl Jandarma Komutanlığı, 28 Şubat, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yasa dışı olduğu tespit edilen 328 internet sitesine erişim engeli getirildi - Son Dakika


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