Yasa dışı piyasaya sürülecek 280 test kiti ele geçirildi - Son Dakika

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsünün tespitinde kullanılan test kitlerinin, yasadışı yollardan Konya 'ya getirelerek tanesi 240- 250 TL arasında piyasaya satışının yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri kimliğini belirledikleri şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli yakalanıp, gözaltına alınırken, yapılan aramada 280 hızlı tanı test kiti ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

KONYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda izinsiz medikal malzeme satışı yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı, koronavirüsün tespitinde kullanılan 280 hızlı tanı test kiti de ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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