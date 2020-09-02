Yasa dışı protestoya katılan ve pankart taşıyan 4 şahıs yakalandı - Son Dakika

Üsküdar'da polis ekipleri ölüm orucunda olan avukat hakkında yasa dışı protestoya katılan ve pankart taşıyan 4 şahsı yakaladı.

Üsküdar'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 31 Ağustos'ta yapılan çalışmalarda, durumundan şüphelenilerek durdurulan şahısların üst aramasında ölüm orucunda olan avukat Aytaç Ünsal hakkında pankart ele geçirildi. Olayla ilgili pankart taşıyan ve yasa dışı yürüyüş ve protesto eylemine katıldığı tespit edilen Utku U., Ali D., Abdullah P. ve Emin A. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca "adli kontrol" kararıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL