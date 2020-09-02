Yasa dışı protestoya katılan ve pankart taşıyan 4 şahıs yakalandı - Son Dakika

Yasa dışı protestoya katılan ve pankart taşıyan 4 şahıs yakalandı

İSTANBUL - Üsküdar'da polis, durumundan şüphelendiği şahıslara yaptığı üt aramasında "Halkın Avukatı Aytaç Ünsal tahliye edilsin TAYAD'lı Aileler" yazılı pankartlar ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan ve yasa dışı yürüyüş ve protesto eylemine katıldığı tespit edilen 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Üsküdar'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 31 Ağustos'ta yapılan çalışmalarda, durumundan şüphelenilerek durdurulan şahısların yapılan üst aramasında üzerinde "Halkın Avukatı Aytaç Ünsal tahliye edilsin TAYAD'lı Aileler" yazılı pankartlar ele geçirildi. Ölüm orucunda olan avukat Aytaç Ünsal hakkında pankart taşıyan ve yasa dışı yürüyüş ve protesto eylemine katıldığı tespit edilen Utku U., Ali D., Abdullah P. ve Emin A. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca "adli kontrol" kararıyla serbest bırakıldı.