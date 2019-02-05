Yasa Dışı Sanal Para Aktarımı Operasyonu

Kripto para alım satımı yapan bir şirketteki 13 milyon lira tutarındaki sanal parayı, bir firmadan farklı adreslere transfer ederek şirketi zarara uğrattıkları iddiasıyla 7 ilde düzenlenen operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli hırsızlık, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" suçları kapsamında bir soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
Kripto para alım satımı yapan bir şirketin Bitcoin, Etherium ve Ripple gibi toplamda 13 milyon lira tutarındaki sanal paraların, 20 Aralık
2018'de 04.00 ile 07.00 saatleri arasında iki kullanıcı hesabı üzerinden bir firmadan farklı adreslere transfer edildiği kaydedildi.
Sanal paraların şirkete ait sistemden çıkartılarak başka cüzdanlara transferlerinin yapıldığının ve bu şekilde şirketin zarara uğratıldığının tespit edildiği ifade edildi.
Açıklamada, soruşturma kapsamında başlatılan teknik ve fiziki takip sonucunda olayla irtibatı olduğu değerlendirilen 24 şüphelinin tespit edildiği, İstanbul, Ankara
, İzmir
, Antalya
, Bursa
, Afyonkarahisar
ve Bolu
'da 21 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda ise 23 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Öte yandan, soruşturma kapsamında bir kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.