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Yaşa dışı silah operasyonu: 24 gözaltı

6 saat önce

Uşak merkezli 3 kentte gerçekleştirilen yasa dışı silah operasyonunda 34 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 24 kişi gözaltına alındı.

Yaşa dışı silah operasyonu: 24 gözaltı, System.String[]

Uşak merkezli 3 kentte gerçekleştirilen yasa dışı silah operasyonunda 34 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 24 kişi gözaltına alındı.


Yasa dışı silah satışına yönelik Uşak merkezli Kütahya ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı olarak 34 ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Uşak Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 24 şüpheli gözaltına alınırken, 13 tabanca, 10 tüfek, 5 kuru sıkı tabanca, 910 adet değişik çaplarda tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan 24 şüpheli işlemleri yapılmak üzere Uşak'a getirildi.


Sağlık kontrolünden geçirilen 24 şüpheli daha sonra Uşak Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesine götürülürken, 10 şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi. - UŞAK

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:34 Kaynak: İHA
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