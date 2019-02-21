Son Dakika Haberleri: Yasa Dışı Silah Satan Alman Şirkete 3,7 Milyon Euro Ceza

Yasa Dışı Silah Satan Alman Şirkete 3,7 Milyon Euro Ceza

13 dakika önce

STUTTGART Eyalet Mahkemesi, Heckler-Koch silah şirketinin beş eski çalışanının, yasa dışı yollarla Meksika'nın sorunlu bölgelerine makineli tüfek sattıkları için şirketi 3,7 milyon Euro cezaya çarptırdı.

Yasa Dışı Silah Satan Alman Şirkete 3,7 Milyon Euro Ceza, System.String[]
STUTTGART Eyalet Mahkemesi, Heckler-Koch silah şirketinin beş eski çalışanının, yasa dışı yollarla Meksika'nın sorunlu bölgelerine makineli tüfek sattıkları için şirketi 3,7 milyon Euro cezaya çarptırdı. Mahkeme kararında, şirketin Silah Kontrol Kanunu'na aykırı olarak yaklaşık 4,1 milyon Euro değerindeki 4 bin 500 G36 piyade tüfeğini, Meksika'nın kuzeyinde uyuşturucu mafyasıyla güvenlik güçleri arasında sıkça çatışmaların çıktığı bölgeye gönderdiği ifade edildi.

YILLIK CİROSU 182 MİLYON EURO

2006 ila 2009 yıllarında yapılan satışta kusuru bulunan iki eski şirket çalışanına verilen 17 ve 22 aylık hapis cezaları ise ertelendi. Heckler-Koch'un yıllık cirosunun 182 milyon Euro olduğu belirtildi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:35 

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