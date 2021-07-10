Yasa dışı silah ticareti operasyonunda 15 tutuklama - Son Dakika

Yasa dışı silah ticareti operasyonunda 15 tutuklama

İZMİR - İzmir'in Bergama ve civar ilçelerinde örgütlü olarak yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheliden 15'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı; 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa KOM Grup Amirliği ekipleri, İzmir'in Bergama ilçesi ve civar ilçelerinde yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, haklarında yakalama kararı çıkartılan 22 şüpheliyi yakalamak için, 5 Temmuz sabah saat 05.30'da, İzmir'in Bergama, Kınık, Dikili ilçeleri ile Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan 32 ayrı adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Helikopterle de havadan destek verilen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramada, 24 adet tabanca, tabancalara ait çok sayıda şarjör ve fişek, 5 adet tüfek ve bunlara ait mühimmat, silah imalatında kullanılan malzemeler ve birleştirilmek üzere hazır olan tabanca parçalarının yanı sıra metamfetamin, esrar ve sentetik hap olmak üzere uyuşturucu madde de ele geçirildi.

15 şüpheli tutuklandı

Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 15'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.