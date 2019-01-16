Yasa Dışı Silah Üretenlere Operasyon
1 saat önce
Gaziantep'te yasa dışı silah üretildiği tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi.
Gaziantep
'te yasa dışı silah üretildiği tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri N.C. isimli şahsın Göllüce
Mahallesi'nde bulunan bir evde silah üretimi yaparak uyuşturucu madde sattığını belirledi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şahsın çalıntı malzemelere karşılık uyuşturucu madde takas ettiğini de tespit etti. Söz
konusu eve operasyon gerçekleştiren polisler, 3 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tüfek, 35 adet dolu fişek, 22 adet tüfek kartuşu, 1 adet tablet, 18 adet çalıntı cep telefonu ve 4.6 gram esrar maddesi ele geçirirken N.C. ve N.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan N.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:27 Kaynak: İHA
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