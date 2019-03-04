Son Dakika Haberleri: Yasa Dışı Sınır Geçişine Müdahale

Yasa Dışı Sınır Geçişine Müdahale

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan Suriye uyruklu 11 kişi yakalandı.

Yasa Dışı Sınır Geçişine Müdahale, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan Suriye uyruklu 11 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, sınır ötesi ve yurt içindeki operasyonların yanında, TSK hudut birlikleri sınır bölgelerinde de etkin kontrollerini sürdürüyor.

Mehmetçik rutin devriyelerinin yanı sıra sınır fiziki güvenlik sisteminin sunduğu teknolojik yeteneklerle, hudutlardaki her türlü yasa dışı olaya anında müdahale ediyor.

Suriye sınırında yer alan Hatay'ın Altınözü bölgesinde dün gerçekleştirilen devriye faaliyeti sırasında şüpheli bir araca yapılan müdahale sonucunda, biri kadın 11 Suriyelinin yakalandığı öğrenildi.

Yakalanan şahısların, kolluk kuvvetlerine teslim edildiği ve terör örgütleriyle bağlantılarının olup olmadığının kontrol edildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:08 Kaynak: AA

Türkiye, Suriye, TSK, Güncel
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