Yurt genelinde Sis Operasyonu! 370 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Yurt genelinde Sis Operasyonu! 370 kişi gözaltına alındı

Son Güncelleme: 28.09.2023 08:38

Yasa dışı tütün üretimi yapan bir suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Sis Operasyonu'nda 370 kişi gözaltına alındı. Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, örgütün tütün üretim merkezleri deşifre edildi ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, yasa dışı tütün mamulü üretimi yapan suç örgütü üyelerine karşı yurt genelinde düzenlenen "Sis Operasyonu"nda 370 kişi gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya; "Büyük bir vergi kaybının önlendiği operasyon kapsamında çok sayıda malzeme ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR VERGİ KAYBI ÖNLENDİ"

672 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştiğini belirten Yerlikaya, şunları söyledi: "Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde; yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik ülke genelinde düzenlenen ve büyük bir vergi kaybının önlendiği operasyon kapsamında:

  • 33.918.650 adet boş makaron
  • 6.878.093 adet doldurulmuş makaron
  • 78.610 paket sigara
  • 8.620 kg tütün mamulü,
  • 10.811 adet puro
  • 18.096 adet elektronik sigara ve likiti ile sigara imalatında kullanılan çok sayıda sahte bandrol ele geçirildi.
  • 370 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

"ARALIKSIZ DEVAM EDECEĞİZ"

Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hiçbir suçlu sis perdesi arkasında saklanmayacak. Aziz milletimizin duaları ve kahraman güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Organize suç örgütlerinin ve kaçakçıların her an enselerindeyiz, hiçbirine aman vermeyeceğiz"

İçişleri Bakanlığı, Ali Yerlikaya, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Yurt genelinde Sis Operasyonu! 370 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yurt genelinde Sis Operasyonu! 370 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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