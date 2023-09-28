Yurt genelinde Sis Operasyonu! 370 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, yasa dışı tütün mamulü üretimi yapan suç örgütü üyelerine karşı yurt genelinde düzenlenen "Sis Operasyonu"nda 370 kişi gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya; "Büyük bir vergi kaybının önlendiği operasyon kapsamında çok sayıda malzeme ele geçirildi" ifadelerini kullandı.
672 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştiğini belirten Yerlikaya, şunları söyledi: "Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde; yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik ülke genelinde düzenlenen ve büyük bir vergi kaybının önlendiği operasyon kapsamında:
Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hiçbir suçlu sis perdesi arkasında saklanmayacak. Aziz milletimizin duaları ve kahraman güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Organize suç örgütlerinin ve kaçakçıların her an enselerindeyiz, hiçbirine aman vermeyeceğiz"
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