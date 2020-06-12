Yasa dışı yollardan yurda getirdiği papağanları satan şüpheli yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da, ticareti özel izine tabi olan tropik kuşları yasa dışı şekilde satmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, "Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme" (CİTES) kapsamında alınıp satılması özel izne tabi olan ve tropikal bölgelerde yaşayan kuşların yasa dışı yollarla yurda sokularak satışlarının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Üsküdar'da bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 kişiyi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada, farklı cinslerde 4 papağan ile 2 papağan yumurtası bulundu.

Zanlıya, 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefetten adli işlem yapılırken, el konulan kuş ve yumurtalar ise İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Yıl başından bu yana 110 hayvan kurtarıldı

Kaçakçılık polisince yılbaşından bu yana düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı hayvan satışı yapan 6 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, aslan, maymun, papağan, yılan ve kertenkele gibi nesli tehlike altında olan 110 yabani hayvan kurtarıldı.