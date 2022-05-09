Yasa dışı yollardan yurda giren PKK'lı yakalandı - Son Dakika
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Yasa dışı yollardan yurda giren PKK'lı yakalandı

09.05.2022 15:43
Yasa dışı yollardan yurda giren PKK'lı yakalandı

Denizli'de PKK/KCK operasyonunda Türkiye'ye illegal yollarla giren 1 kişi yakalanırken, örgüt propagandası yapan 1 şüpheli ise tutuklandı.

Denizli'de PKK/KCK operasyonunda Türkiye'ye illegal yollarla giren 1 kişi yakalanırken, örgüt propagandası yapan 1 şüpheli ise tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar ile yapılan çalışmalar neticesinde, "PKK/KCK Terör Örgütü" ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, illegal yollarla Türkiye'ye geçtiği tespit edilen 1 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapıldı. Bir diğer operasyonda ise "PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan hakkında 1 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalandıktan sonra çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandın. - DENİZLİ

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Terör Örgütü, Denizli, Türkiye, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yasa dışı yollardan yurda giren PKK'lı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yasa dışı yollardan yurda giren PKK'lı yakalandı - Son Dakika
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