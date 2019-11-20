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Yasa dışı yollarla sigara üretimi yapan şahıslara KOM baskını

6 saat önce

Yasa dışı yollarla sigara üretimi yapan şahıslara KOM baskını Polis 2 kişiyi gözaltına aldı, binlerce liralık vergi kaybını önlediESKİŞEHİR - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2 şüpheli yakalandı.

Yasa dışı yollarla sigara üretimi yapan şahıslara KOM baskını

Polis 2 kişiyi gözaltına aldı, binlerce liralık vergi kaybını önledi

ESKİŞEHİR - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2 şüpheli yakalandı. Zanlıların iş yeri ve depolarında yapılan aramalarda, binlerce paket tütün, makaron ve sigara yapımında kullanılan gereçler ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bir iş yerinde yasa dışı yollarla sigara üretimi ve bandrolsüz tütün satışı olduğu bilgisini aldı. Ekipler, yürütülen çalışmalarda, Kaçakçılık Mücadele Kanunu kapsamında 18 Kasım Pazartesi günü 2 şahıs yakaladı.

KOM ekipleri, şüphelilerin iş yerinde ve depolarında yapılan arama işleminde ise; 130 adet sigara tabakası, 4 bin 228 paket (50'şer gramlık) bandrolsüz tütün, 365 paket (50'şer gramlık) bandrolsüz pipo tütünü, 20 bin 200 dal bandrolsüz makaron, 3 bin 246 paket sigara sarma kağıdı, 10 kutu tütün taşı, 33 bin 780 paket sigara filtresi, 42 paket (200 gram) nargile tütünü, 12 şişe (30 mililitre) sigara likiti, 8 adet içki matarası, 64 adet sigara tabakası kılıfı, 50 bin 200 dal sarılmış sigara, 83 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Öte yandan, binlerce liralık vergi kaybını önleyen polis ekipleri yakalanan 2 şüpheli hakkında soruşturmak başlatırken, şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yasa dışı yollarla sigara üretimi yapan şahıslara KOM baskını

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:40 Kaynak: İHA
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