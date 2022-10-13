Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 10'u FETÖ, 4'ü PKK mensubu 21 kişi yakalandı - Son Dakika
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Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 10'u FETÖ, 4'ü PKK mensubu 21 kişi yakalandı

13.10.2022 14:50
Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 10'u FETÖ, 4'ü PKK mensubu 21 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, 10'u Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 4'ü PKK mensubu olmak üzere 21 kişinin yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışırken yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, 10'u Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 4'ü PKK mensubu olmak üzere 21 kişinin yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışırken yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçiğin sınır güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda "hudut kartalları" tarafından, Türkiye'den Yunanistan'a ve İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 21 kişi yakalandı.

Yapılan incelemede yakalananlardan 10'unun FETÖ, 4'ünün de terör örgütü PKK mensubu olduğu belirlendi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 10'u FETÖ, 4'ü PKK mensubu 21 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 10'u FETÖ, 4'ü PKK mensubu 21 kişi yakalandı - Son Dakika
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