Yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ mensubu yakalandı - Son Dakika

MSB'den yapılan açıklamaya göre, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi, Edirne 'nin İpsala ilçesinde yakalandı.

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