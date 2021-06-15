Yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ mensubu yakalandı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubunun yakalandığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamaya göre, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi, Edirne'nin İpsala ilçesinde yakalandı.
FETÖ mensubu oldukları belirlenen kişiler, İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.
Kaynak: AA
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