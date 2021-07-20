Üye Girişi
Yasa dışı yollarla Türkiye'ye akın ediyorlar! Neden Türkiye? sorusunu Afgan göçmen açıkladı - Son Dakika
BBC

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye akın ediyorlar! Neden Türkiye? sorusunu Afgan göçmen açıkladı

20.07.2021 12:48

Son zamanlarda kalabalık gruplar halinde sınırlarımıza kadar gelen ve zaman zaman ortaya çıkan görüntülerle tepkilerin odağı olan Afgan göçmenler, güvenlik güçlerince kontrol altına alınıyor. Ülke gündeminde önemli bir yer tutan Afgan göçmenler, neden Türkiye'ye geldiklerini ilk kez açıkladı. Göçmenlerden biri BBC Türkçe'ye verdiği röportajda "Afganistan'dan yoksulluk, savaş ve sefalet yüzünden kaçtım. Türkiye'ye de Yunanistan'a kaçmak için geldim." ifadelerini kullandı.

Çatışmalar, siyasi çalkantılar ve ekonomik zorluklar gibi nedenlerle ülkelerinden ayrılan Afgan vatandaşlarının yasa dışı yollarla İran sınırı üzerinden Türkiye'ye giriş çabaları sürüyor. ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmeye başlaması ve Taliban güçlerinin ülkede kontrol ettiği alanları artırmasının, bu göçü artırdığı düşünülüyor. Yasa dışı sınır geçişlerine karşı Türkiye'de güvenlik önlemlerinin artırıldığı ancak geçiş çabalarının sürdüğü anlaşılıyor.

İRAN ÜZERİNDEN GELİYORLAR

Afganistan, Pakistan ve İran boyunca yol alan, kimi zaman günlerce yürüyen göçmenler, Türkiye sınırını geçmeleri durumunda gruplar halinde başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin farklı kentlerine ulaşmaya çalışıyor.

BBC Türkçe, göçmenlerin bu yolculukta güzergahları arasında yer alan, Van'ın merkezindeki İpekyolu ilçesinde ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde göçmenlerle görüştü. Yanlarında Pakistanlıların da bulunduğu Afgan göçmenler, ülkelerinden neden ayrıldıklarını, hangi yollarla Türkiye'ye girdiklerini, yolda neler yaşadıklarını, neden Türkiye'ye geldiklerini ve ne istediklerini anlattı.

"SAVAŞ, SEFALET VE YOKSULLUK YÜZÜNDEN KAÇTIM"

Çocukları ve karısıyla birlikte ülkesinden kaçıp İran'a gittiğini söyleyen bir göçmen; bunun nedenini "Afganistan'dan yoksulluk, savaş ve sefalet yüzünden kaçtım. Türkiye'ye de Yunanistan'a kaçmak için geldim." sözleriyle açıkladı.

YOLDA KAYIPLAR VERDİ

Kimisi ise Türkiye'de çalışmak istediğini dile getirdi. Zorlu bir yolculuk geçirdiklerini söyleyen göçmenler, bazı çocuk ve kadınları yolda kaybettiklerini de söyledi.

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye akın ediyorlar! Neden Türkiye? sorusunu Afgan göçmen açıkladı

Afganistan, Türkiye, Savaş, Afgan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yasa dışı yollarla Türkiye'ye akın ediyorlar! Neden Türkiye? sorusunu Afgan göçmen açıkladı - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR (1)
  • Mahir Tunç: BAŞKA BİR ÜLKEYE KAÇARAK ANCA BAŞKASININ KÖLESİ OLURSUNUZ BARİ SAVAŞINIZI KENDİ ÜLKENİZDE VERİN SON NEFESİNİZİ ORADA VERİN KORKMA sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Cevap Yaz 30 10 Yayından Kaldır
500

Son Dakika

Açılışta fark ettiği eksiği es geçmedi! Bakan'dan sözü alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondakileri de şahit tuttu 13:39 Açılışta fark ettiği eksiği es geçmedi! Bakan'dan sözü alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondakileri de şahit tuttu Bayramdan sonra 20 milyon kişinin daha aşılanmasıyla, virüse karşı dalgakıran oluşturulacak 13:07 Bayramdan sonra 20 milyon kişinin daha aşılanmasıyla, virüse karşı dalgakıran oluşturulacak Kasaplık girişimleri hastanede bitti! Kurbanlıklarla baş edemeyen acemi kasaplar, soluğu hastanede aldı 12:43 Kasaplık girişimleri hastanede bitti! Kurbanlıklarla baş edemeyen acemi kasaplar, soluğu hastanede aldı
İnsansız savaş uçağında ilk uçuş için geri sayım başladı! Müjdeyi, Selçuk Bayraktar duyurdu 12:22 İnsansız savaş uçağında ilk uçuş için geri sayım başladı! Müjdeyi, Selçuk Bayraktar duyurdu Önce kendini asacağı iple selfie çekip kayınvalidesine gönderdi, sonra ormana gidip kendini astı 11:45 Önce kendini asacağı iple selfie çekip kayınvalidesine gönderdi, sonra ormana gidip kendini astı Sağlık Bakanlığı o görüntülere kayıtsız kalmadı! Hastalarına köpek muamelesi yapan doktor hakkında, soruşturma başlatıldı 11:16 Sağlık Bakanlığı o görüntülere kayıtsız kalmadı! Hastalarına köpek muamelesi yapan doktor hakkında, soruşturma başlatıldı
Bagajları tam 2 saatte taşınabildi! Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, Bodrum'a 46 bavulla geldi 10:44 Bagajları tam 2 saatte taşınabildi! Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, Bodrum'a 46 bavulla geldi Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na destek mesajı: İhtiyacı olduğu her zaman desteklerim 09:52 Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na destek mesajı: İhtiyacı olduğu her zaman desteklerim

Son Dakika Haberleri
12:42 Kasaplık girişimleri hastanede bitti! Kurbanlıklarla baş edemeyen acemi kasaplar, soluğu hastanede aldı
12:37 Dizideki partneriyle samimi görüntüleri olay olmuştu! Kenan Doğulu, o görüntüler hakkında ilk kez konuştu
12:33 Kurbanını keserken kalp krizi geçirip öldü! Yakınları, bayram gününde yasa boğuldu
12:21 İnsansız savaş uçağında ilk uçuş için geri sayım başladı! Müjdeyi, Selçuk Bayraktar duyurdu
12:15 Uyarılara aldırmayan vatandaşlar, "Bu alanda kesim yasak" afişinin altında kurban kesti
11:44 Önce kendini asacağı iple selfie çekip kayınvalidesine gönderdi, sonra ormana gidip kendini astı
11:27 İnşaat malzemesi çalma girişimi pahalıya patladı! Mahalleli, yakaladıkları hırsızı öldüresiye dövdü
11:21 Gerçek, 15 Temmuz gecesine ait görüntülerle anlaşıldı! "Arsa bakmaya gittim" diyen Adil Öksüz, Akıncı Üssü'nden çıktı
10:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye ateş püskürdü: Yapacağım konuşma için beni aradılar, bunun iznini sizden alacak değiliz
09:45 Kimi elini, kimi bacağını kesti! Acemi kasaplar, bu bayramda hastaneyi boyladı
UEFA maçlarının yayın hakkını alan Acun Ilıcalı: Büyük delilik yapacağım UEFA maçlarının yayın hakkını alan Acun Ilıcalı: Büyük delilik yapacağım         
13:45
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türkleri, Rumların ambargosuna mahkum ediliyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türkleri, Rumların ambargosuna mahkum ediliyor         
13:23
Oda başkanı şaşkın! 5 bin TL maaşla şoför arıyorlar ama başvuran yok Oda başkanı şaşkın! 5 bin TL maaşla şoför arıyorlar ama başvuran yok         
12:56
Kurbanını keserken kalp krizi geçirip öldü! Yakınları, bayram gününde yasa boğuldu Kurbanını keserken kalp krizi geçirip öldü! Yakınları, bayram gününde yasa boğuldu         
12:34
Uyarılara aldırmayan vatandaşlar, Uyarılara aldırmayan vatandaşlar, "Bu alanda kesim yasak" afişinin altında kurban kesti         
12:15
İnşaat malzemesi çalma girişimi pahalıya patladı! Mahalleli, yakaladıkları hırsızı öldüresiye dövdü İnşaat malzemesi çalma girişimi pahalıya patladı! Mahalleli, yakaladıkları hırsızı öldüresiye dövdü         
11:27
2 yaşındaki Ecrin'den acı haber geldi! Cansız bedeni, köprü altında bulundu 2 yaşındaki Ecrin'den acı haber geldi! Cansız bedeni, köprü altında bulundu         
10:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye ateş püskürdü: Yapacağım konuşma için beni aradılar, bunun iznini sizden alacak değiliz Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye ateş püskürdü: Yapacağım konuşma için beni aradılar, bunun iznini sizden alacak değiliz         
10:37
Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu         
22:35
ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu         
22:18
Üç çocuk annesi Bar Refaeli, paylaştığı fit fotoğrafıyla hayran bıraktı Üç çocuk annesi Bar Refaeli, paylaştığı fit fotoğrafıyla hayran bıraktı         
22:10
Karasu'da denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı Karasu'da denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı         
21:03
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! "Müjde açıklayacağım" dediği tarihi konuşmasına başladı         
17:35
17 yaşındaki kıza cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım 17 yaşındaki kıza cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım         
17:17
Fuhuş operasyonunda 6 kişiye, 6 bin 880 TL para cezası uygulandı! Fuhuş operasyonunda 6 kişiye, 6 bin 880 TL para cezası uygulandı!         
16:28
Büyükçekmece'de sahilde dayak yiyen grubun çevredekilere rahatsızlık verdiği ortaya çıktı Büyükçekmece'de sahilde dayak yiyen grubun çevredekilere rahatsızlık verdiği ortaya çıktı         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2021 13:55:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yasa dışı yollarla Türkiye'ye akın ediyorlar! Neden Türkiye? sorusunu Afgan göçmen açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement