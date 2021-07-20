Yasa dışı yollarla Türkiye'ye akın ediyorlar! Neden Türkiye? sorusunu Afgan göçmen açıkladı

Çatışmalar, siyasi çalkantılar ve ekonomik zorluklar gibi nedenlerle ülkelerinden ayrılan Afgan vatandaşlarının yasa dışı yollarla İran sınırı üzerinden Türkiye'ye giriş çabaları sürüyor. ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmeye başlaması ve Taliban güçlerinin ülkede kontrol ettiği alanları artırmasının, bu göçü artırdığı düşünülüyor. Yasa dışı sınır geçişlerine karşı Türkiye'de güvenlik önlemlerinin artırıldığı ancak geçiş çabalarının sürdüğü anlaşılıyor.

İRAN ÜZERİNDEN GELİYORLAR

Afganistan, Pakistan ve İran boyunca yol alan, kimi zaman günlerce yürüyen göçmenler, Türkiye sınırını geçmeleri durumunda gruplar halinde başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin farklı kentlerine ulaşmaya çalışıyor.

BBC Türkçe, göçmenlerin bu yolculukta güzergahları arasında yer alan, Van'ın merkezindeki İpekyolu ilçesinde ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde göçmenlerle görüştü. Yanlarında Pakistanlıların da bulunduğu Afgan göçmenler, ülkelerinden neden ayrıldıklarını, hangi yollarla Türkiye'ye girdiklerini, yolda neler yaşadıklarını, neden Türkiye'ye geldiklerini ve ne istediklerini anlattı.

"SAVAŞ, SEFALET VE YOKSULLUK YÜZÜNDEN KAÇTIM"

Çocukları ve karısıyla birlikte ülkesinden kaçıp İran'a gittiğini söyleyen bir göçmen; bunun nedenini "Afganistan'dan yoksulluk, savaş ve sefalet yüzünden kaçtım. Türkiye'ye de Yunanistan'a kaçmak için geldim." sözleriyle açıkladı.

YOLDA KAYIPLAR VERDİ

Kimisi ise Türkiye'de çalışmak istediğini dile getirdi. Zorlu bir yolculuk geçirdiklerini söyleyen göçmenler, bazı çocuk ve kadınları yolda kaybettiklerini de söyledi.