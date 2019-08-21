Son Dakika Haberleri: Yasa dışı yollarla ülkeye giren 76 yabancı uyruklu yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yasa dışı yollarla ülkeye giren 76 yabancı uyruklu yakalandı

1 saat önce

İstanbul'da ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı gerekçesiyle yakalanarak Karabük'e sevk edilen 76 yabancı uyrukludan 60'ı Çankırı'ya gönderildi.

Yasa dışı yollarla ülkeye giren 76 yabancı uyruklu yakalandı, System.String[]

İstanbul'da ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı gerekçesiyle yakalanarak Karabük'e sevk edilen 76 yabancı uyrukludan 60'ı Çankırı'ya gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında İstanbul'da ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı gerekçesiyle yakalanan 76 yabancı uyruklu şahıs Karabük'e sevk edildi. İl Göç Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından haklarında işlemleri tamamlanan yabancı uyruklu şahıslarda 16'sı mevzuat çerçevesinde imza yükümlülüğünün tebliği ile salıverilirken, geriye kalan 60 yabancı uyruklu şahıs Çankırı ili Geri Gönderme Merkezine sevki sağlandı. - KARABÜK

İstanbul, Çankırı, Karabük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Anadolu Yakasında yağmur başladı, Kartal'da bir evin bahçesini su bastı
Yoğun yağış E-5 'i adeta göle çevirdi İstanbul'da gökyüzünü kara bulutlar sardı! Kartal'da bazı evleri su bastı Bozulan sileceği bağladıkları iple kontrol ettiler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 15:52:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yasa dışı yollarla ülkeye giren 76 yabancı uyruklu yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]