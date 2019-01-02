Yasa Dışı Yollarla Ülkeye Giriş Yapan 3 Kişi Yakalandı

Yasa dışı yollarla Ülkeye giriş yapan 3 kişi yakalandıADANA - Adana'da uygulama noktasında dur ihtarına uymayan otomobil kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı.

Yasa dışı yollarla Ülkeye giriş yapan 3 kişi yakalandı



ADANA - Adana'da uygulama noktasında dur ihtarına uymayan otomobil kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobilde bulunan sürücü hariç 3 şahsın yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edildi.

Olay, merkez seyhan ilçesi D-400 karayolu, Şakirpaşa kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uygulama noktasında dur ihtarına uymayan 31 E 5405 plakalı otomobil kaçmaya başladı. Kısa süreli takip sonrası Şakirpaşa kavşağında durdurulan araçta arama yapıldı. Polisten korktukları için kaçtıklarını belirten 4 yabancı uyruklu şahsın 3'ünün yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı kullandıkları otomobilin ise çalıntı olduğu öğrenildi.

Şakirpaşa karakoluna götüren 4 şahıs işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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