Son Dakika Haberleri: Yasa Dışı Yollarla Ülkeye Giriş Yapan 3 Kişi Yakalandı

Yasa Dışı Yollarla Ülkeye Giriş Yapan 3 Kişi Yakalandı

4 dakika önce

Adana'da uygulama noktasında dur ihtarına uymayan otomobil kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı.

Yasa Dışı Yollarla Ülkeye Giriş Yapan 3 Kişi Yakalandı, System.String[]
Adana'da uygulama noktasında dur ihtarına uymayan otomobil kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobilde bulunan sürücü hariç 3 şahsın yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edildi.

Olay, merkez seyhan ilçesi D-400 karayolu, Şakirpaşa kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uygulama noktasında dur ihtarına uymayan 31 E 5405 plakalı otomobil kaçmaya başladı. Kısa süreli takip sonrası Şakirpaşa kavşağında durdurulan araçta arama yapıldı. Polisten korktukları için kaçtıklarını belirten 4 yabancı uyruklu şahsın 3'ünün yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı kullandıkları otomobilin ise çalıntı olduğu öğrenildi.

Şakirpaşa karakoluna götüren 4 şahıs işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:57 Kaynak: İHA

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