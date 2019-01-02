Yasa Dışı Yollarla Ülkeye Giriş Yapan 3 Kişi Yakalandı
4 dakika önce
Adana'da uygulama noktasında dur ihtarına uymayan otomobil kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı.
Adana
'da uygulama noktasında dur ihtarına uymayan otomobil kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobilde bulunan sürücü hariç 3 şahsın yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edildi.
Olay, merkez seyhan ilçesi D-400 karayolu, Şakirpaşa kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uygulama noktasında dur ihtarına uymayan 31 E 5405 plakalı otomobil kaçmaya başladı. Kısa süreli takip sonrası Şakirpaşa kavşağında durdurulan araçta arama yapıldı. Polisten korktukları için kaçtıklarını belirten 4 yabancı uyruklu şahsın 3'ünün yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı kullandıkları otomobilin ise çalıntı olduğu öğrenildi.
Şakirpaşa karakoluna götüren 4 şahıs işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:57 Kaynak: İHA
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